مسؤولو التجارب السريرية للقاحات المصرية: لم نرصد أي أعراض جانبية على المتطوعين

أكد مسؤولو التجارب السريرية التي تجرى للقاحات كورونا المصرية «كوفي فاكس» المحضر من علماء المركز القومي للبحوث، و «يجي فاكس» المحضر من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الزراعة وإحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع الأدوية، أن التجارب السريرية للقاح تسير بصورة جيدة وطبيعية على المتطوعين دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحين أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية على المتطوعين حتى الآن، وأن صحتهم جيدة ولا يعانون من أي مشكلات بشأنها، منوهين إلى أن جميع من تلقوا لقاح كورونا تحت الملاحظة الدورية لمعرفة مدى فعالية اللقاح ونجاحه في مواجهة فيروس كورونا «كوفيد-19».

القومي للبحوث: فترة ملاحظة شهرين للقاح كورونا المصري بعد منحه المتطوعين

وأكد الدكتور أسامة عزمي، رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية للقاح «كوفي فاكس» على المتطوعين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ، أن المركز انتهى من إجراء التجارب للمجموعة الأولى، لافتا إلى أن جميعهم بصحة جيدة ولا يعانون من أي مشاكل، مشيرا إلى أن فترة الملاحظة للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس» المحضر من علماء القومي للبحوث تستمر لمدة شهرين بعد تلقي الجرعتين، مؤكدا أن المجموعة لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى تجهيز الإمكانيات والمتطوعين لبدء التجارب للمجموعة الثانية لعدد 50 متطوعا بعد شهر رمضان مباشرة .

مدير مستشفى المنيل التخصصي: بدأنا التجارب السريرية للمجموعة الثانية

ومن جهته، أكد الدكتور محمد سعد هجرس، مدير مستشفى المنيل التخصصي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، والمشرف على إجراء التجارب السريرية لـ لقاح كورونا المصري «إيجي فاكس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التجارب تتم الآن على المجموعة الثانية للمرحلة الأولى من دراسات اللقاح، لافتا إلى أنه لم ترصد أي أعراض جانبية خطيرة أو مشاكل على الفئات التي تلقت اللقاح، مؤكدا أن جميع من تلقوا اللقاح تحت الملاحظة لرصد أي أعراض، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية للتجارب ستتم بعد تحليل نتائج دراسات المرحلة الأولى للوقوف علي أي ملاحظات إن وجدت لتعديلها.