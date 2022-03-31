القومي للبحوث: بدء التجارب السريرية للمجموعة الثانية للقاح «كوفي فاكس»

أكد الدكتور أسامة عزمي، رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، الذي جرى تحضيره من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، أنّ الدراسات السرسرية التي أجريت على المتطوعين في المرحلة الأولى أثبت حتى الآن نجاحها ولم يتم رصد أي مشكلات بشأن اللقاح أو ظهور أي أعراض جانبية خطيرة له حتى الآن على الذين تلقوا الجرعات، منوهاً إلى أن حالتهم الصحية جيدة.

اللقاح المصري كوفي فاكس

وأضاف رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية لـ«كوفي فاكس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد انتهاء شهر رمضان 2022 سيتم البدء في إجراء التجارب السريرية للمجموعة الثانية من المرحلة الأولى للقاح المصري كوفي فاكس، لافتا إلى أنه جرى تجهيز المتطوعين والاستعداد الكامل للتجارب، وجرى التقدم بعدد من الطلبات بشأن قواعد إجراء التجارب للقاح، أبرزها السماح بإجراء التجارب السريرية للقاح كورونا «كوفي فاكس»، لمن حصلوا على لقاح كورونا ومر عليهم 6 شهور.

كوفي فاكس

وتابع رئيس الفريق البحث المكلف بإجراء التجارب السريرية لكوفي فاكس، أنّ البحث العلمي في مصر يسير بصورة متقدمة و قوية، لافتا إلى أن دعم القيادة السياسية للبحث العلمي و الباحثين ساهم في تطوير العديد من الملفات المتعلقة بالأبحاث العلمية و كذلك إيجاد حلول لمشكلات كبرى، فضلا عن مواجهة تفشي فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم .