خالد الجندي: «ستاتنا تنفذ الجهاد الأكبر في رمضان.. رفقا بيهم»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجب على المؤمن أن يعيش حياته كلها وكأنها في شهر رمضان، مضيفًا: «خالص الدعم والجهد لستاتنا اللي داخلين على الجهاد الأكبر بالنسبة لنا، الستات هيدفعوا فاتورة هذا الشهر حاولوا تكونوا رفقاء بيهم، مفيش أحسن من إنك تسيب شيء لربنا، وتتخلى عن التدخين أو رؤية المشاهد الخليعة في بعض الأفلام، وكل يوم من 3:30 ليلًا إلى 6:30 صباحًا، اذكر ربنا واقفل تليفونك، وأقفله تاني من 6:30 بليل إلى 9:30 بليل وصلى التروايح».

«الجندي»: الغباء في تناول القضايا مدمر

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، مساء اليوم الخميس، أن الغباء في تناول القضايا مدمر، مبينًا أنه إذا تحدث للناس عن رأي الإمام أبوحنيفة النعمان يعتقد البعض أنه رأي شخصي، موضحًا أن «أناس كثيرين ينتقدون الآراء التي أعرضها ويعتبروها آراءً شخصية ولكنها من آراء الأئمة الأربعة».

معارك الشريعة الإسلامية مختلفة

في سياق منفصل، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك معركة بين الشرع والربا وليست معركة ضد الفوائد البنكية التي توفرها مختلف البنوك، مواصلًا: «والغباء أيضا أمر خطر على الأمة يجب محاربته عشان الناس بتفسر بعض الكلام على هواها».