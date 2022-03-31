سعر اليورو اليوم الخميس 31-3-2022 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 31 -3-2022 في مصر، في بداية التعاملات اليومية للبنوك المختلفة، حيث شهدت العملة الأوروبية الموحدة الأسبوع الماضي، تذبذبا واضحا بين ارتفاع وانخفاض، كما شهدت العملة الأوروبية الموحدة زيادة في حصيلة البنوك وشركات الصرافة، بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة بشأن سعر الفائدة.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجّل سعر اليورو في البنوك المختلفة، اليوم الخميس 31-3-2022 سواء في البيع والشراء تباينا من بنكٍ إلى آخر، وعُرض اليورو في مصر بأعلى سعر للبيع في بنك مصر بـ20.3615 جنيه، وجاء في الأستثمار العربي في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.2401 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 20. 5226 جنيه للبيع مقابل 20.3615 جنيه للشراء.

- سجل اليورو مقابل الجنيه في العقاى المصري العربي، نحو 20.5226 جنيه للبيع مقابل 20.3615 جنيه للشراء.

- بلغ سعر اليورو في التنمية الصناعية سعر 20.5226 جنيه مقابل 20.3615 جنيه للشراء.

- سجل سعر اليورو اليوم في saib، نحو 20.52 جنيه للبيع مقابل 20.3615 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك ميد بنك، بسعر 20.6127 جنيه مقابل 20.3557 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك cib يباع بنحو 20.5003 جنيه مقابل 20.3392 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في قناة السويس، بسعر 20.5003 جنيه مقابل 20.3392 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو، أمام عددٍ من العملات اليوم الخميس 31-3-2022، تباينا واضحا، وجاءت أسعاره كما يلي:

- بيع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بـ1.1173 يورو.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 15.8400 يورو.

- سجل اليورو مقابل دولار هونج كونج سعر 8.7472 يورو.

- بلغ سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.0320 يورو.

- سجل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني نحو 0.8506 يورو.