رمضان 2022.. سمير صبري يسجل برنامجه الجديد من داخل المستشفى

حرص المخرج محمد تركي، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، مؤكدًا أنه حالته شهدت تحسنًا كبيرًا سواء على المستوى النفسي أو البدني، لافتًا إلى أنّ موعد العملية الجراحية لم يتحدد بعد.

وكشف محمد تركي لـ«الوطن»، عن تسجيل الفنان سمير صبري، حلقات الموسم السادس من فوازير «سمير بيكلم مين؟» المُقرر إذاعتها يوميًا طوال أيام شهر رمضان، عبر إذاعة الأغاني، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويُعاد مرة ثانية الساعة العاشرة مساءً.

ضيوف برنامج سمير بيكلم مين؟.. سميرة أحمد وميرفت أمين

وأوضح أنّ فكرة فوازير «سمير بيكلم مين؟»، تدور حول حديث الفنان سمير صبري، عن شخصية فنية ما، يليه إذاعة جزءًا من لقاءه مع تلك الشخصية دون الإفصاح عن اسمها، ليُخمن المُستمع من خلال الحوار والمعلومات التي تتضمنتها الحلقة، الشخصية التي يدور حولها الحديث وكشف هويته.

وأضاف محمد تركي، أن البرنامج يضم 30 نجمًا على مدار 30 حلقة طوال أيام شهر رمضان، من بينهم ليلى علوي، وسميرة أحمد، وخالد جلال، وزاهي حواس، وشريف منير، ونيللي كريم، وإيمان، وليلى طاهر، وأنوشكا، ومحمد عبد العزيز، ومحمد ثروت، ووفاء عامر، وكارول سماحة، والشاعر جمال بخيت، ومدحت العدل، ومحمد أبو داوود، وياسمين الخيام، والمحاور مفيد فوزي، والناقد طارق الشناوي، ولبنى عبد العزيز، وميرفت أمين، وبسمة وهبة، وشهيرة، وسهير رمزي، ومحمد سلطان، وصفاء أبو السعود، وسميحة أيوب، وفاروق جويدة، وعماد الدين أديب، وأحمد شوبير.

وأشار مخرج برنامج «سمير بيكلم مين؟»، إلى أنّ الفنان سمير صبري، انتهى من تسجيل حوالي 7 حلقات، ومن المُقرر استئناف تسجيل الحلقات خلال الأيام القليلة المُقبلة.

حقيقة إلغاء العملية الجراحية لـ سمير صبري

وأشار إلى أنّ الفريق الطبي المُعالج لـ سمير صبري، قد يضطر بنسبة كبيرة جدًا إلى عدم إجراء العملية الجراحية له، نظرًا لخطورتها على حياته في الوقت الراهن، إذ أنه يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى.

وأضاف أنه كان من المُفترض إجراء العملية في أقرب فرصة، إلا أنّ الفريق الطبي يرى أنّ إجراءها سيُسبب خطورة على حياته، متابعًا: «الدكاترة شغالين معاه على تحسن نتائج التحاليل الطبية، وده الأهم في الوقت الحالي».

وتابع «صحة الفنان سمير صبري، تحسنت كثيرًا، سواء بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا أو حتى طريقة كلامه وصوته وحركته.. كل حاجة بقت كويسة جدًا»، لافتًا إلى أنه يتلقى الرعاية داخل غرفة خاصة، كونه يحتاج إلى جلسات أكسجين من وقتٍ لآخر.