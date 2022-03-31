سعر كيلو ورق العنب وأسعار الخضراوات اليوم.. احسب أكلتك تتكلف كام

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، وتستعد الكثير من ربات البيوت لإعداد إفطار أول يوم رمضان، خاصةً إذا كانت هناك عزومات للأقارب والأصدقاء، ويعد وزرق العنب من أكثر الأنواع التي يحرص الكثيرون على وجودها على مائدة الإفطار في أول يوم رمضان، ما يجعل العديد منهم يبحثون عن سعر كيلو ورق العنب وأسعار الخضراوات اليوم في الأسواق المحلات التجارية.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، تستعرض بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر كيلو ورق العنب وأسعار الخضراوات في الأسواق المختلفة وسوف العبور اليوم الخميس الموافق 31 مارس، وفق الموقع الرسمي للسوق، والذي جاء كالتالي:

سعر كيلو ورق العنب

وصل سعر كيلو ورق العنب في سوف العبور اليوم الخميس الموافق 31 مارس من عام 2022 إل قيمة مالية تتراوح بين 15 جنيها، ويصل حتى 25 جنيها، ويختلف حسب الجودة الخاصة به.

وتباينت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم، وجاءت تلك الأسعار كالتالي:

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

- وصل سعر الطماطم لقيمة تتراوح بين 5.5 جنيها و 7.75 جنيها.

- وتراوح سعر البطاطس أيضا بين 3 إلى 4.5 جنيها.

- ووصل سعر البصل أيضا على قيمة مالية تتراوح بين 1 و 1.9 جنيها.

- وبلغ سعر الكوسة قيمة مالية تتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

- ووصل سعر الفاصوليا إلى قيمة مالية تتراوح بين 13 إلى 20 جنيها.

- وبلغ سعر كيلو الفلفل الحامي قيمة مالية تتراوح بين 12 إلى 16 جنيها

- فيما وصل سعر كيلو الملوخية إلى قيمة مالية تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

- كما وصل سع السبانخ إلى قيمة مالية تراوحت بين 2.5 و 4.5 جنيها.

- وبالنسبة للبسبة، وصل سعر الكيلو منها لقيمة مالية تراوحت بين 7 إلى 9 جنيهات.

- كما وصل سعر كيلو الثوم لقيمة مالية تراوحت بين 3 إلى 5.5 جنيها.