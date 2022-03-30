أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 30-3-2022

مع اقتراب شهر رمضان الكريم تبحث كثير من ربات البيوت عن أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، لتحديد الكميات المناسبة والمطلوبة استعدادًا للعزومات واللقاءات الأسرية خلال الشهر الكريم.

وفي السطور التالية، تعرض بوابة «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي سواء في الأسواق المحلية وفق الأسعار المعلنة، أو أسعارها في سوق العبور، وهو واحدا من أكبر أسواق الجملة في مصر:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وجاءت أسعار الخضروات الطازجة في الأسواق المحلية كما يلي:

الطماطم 12.8 جنيه.

باذنجان رومي 12.25 جنيه.

باذنجان عروس 16.5 جنيه.

كوسة 9.25 جنيه.

بطاطس 6.75 جنيه.

بصل أبيض أو ذهبي 4 جنيهات.

فلفل أخضر رومي أو حار 18.5 جنيه.

خيار 11.5 جنيه.

فاصوليا خضراء 29 جنيها.

بسلة خضراء 10 جنيهات.

جزر أصفر دون عروش 5.75 جنيه.

ليمون بلدي 15 جنيها.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أما في سوق العبور فجاءت أسعار الخضروات للكيلو الواحد كما يلي:

القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

الطماطم تراوحت بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

البطاطس تراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

البصل ما بين 1 إلى 1.75 جنيه.

كوسة تراوح ما بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

فاصوليا ما بين 13 إلى 17 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و11 جنيها، والصوب بين 6 إلى 8 جنيهات، الحار بين 15 إلى 18 جنيهًا للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 16 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و9 جنيهات، الرومي بين 5 إلى 6.5 جنيه، الأبيض بين 11 إلي 13 جنيها.

البسلة تراوحت بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب ما بين 5.5 إلى 8 جنيهات، والبلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

السبانخ تتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر كيلو الثوم ما بين 3 إلي 5 جنيهات.

الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

ورق العنب ما بين 15 إلى 30 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 7.5 إلى 9 جنيهات.