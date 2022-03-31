أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الخميس 31-3-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق، إذ إنّ تناول الخضروات يساعد في عملية الهضم كما أنّها تقي من أمراض الأنيميا لأنها تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها، كما أنّها مصدرا غنيا لتغذية الشعر والبشرة، لاحتوائها على الماء والأملاح والمعادن.

وتحتوي الخضروات على مضادات الأكسدة التي تجعلها من أهم الأطعمة التي تقلل الالتهابات، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي، نستعرضها وفق الجولة الصباحية التي تجريها الوطن، وذلك على النحو التالي:

سعر كيلو الطماطم في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 8 حتى 12 جنيها اليوم الخميس الموافق 31 مارس الحالي، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق، لتقديم مختلف أسعار الخضروات للجمهور.

سعر كيلو الخيار في الأسواق

وسجل سعر كيلو الخيار في الأسواق بين 10 حتى 12 جنيها، وسجل كيلو الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها للكيلو الواحد، أما الفلفل الأخضر الحامي البلدي فتراوح سعره بين 25 و28 جنيهًا للكيلو الواحد، ووصل سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان لـ15 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلوجرام من الليمون بين 17 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو السبانخ بين 5 إلى 7 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الثوم بين 8 حتى 15 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، وسجلت الملوخية سعرا تراوح بين 5 حتى 7 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو من ورق العنب نحو 30 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان بين 7 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 جنيه حتى 5 جنيهات.