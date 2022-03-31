«الأوقاف»: صلاة الجمعة الأولى من رمضان في مسجد الحسين.. والتراويح السبت

تفقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، سير أعمال التطوير العظيمة التي تجرِ بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، التي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه، والمنطقة بأكملها.

اهتمام السيسي بتطوير مساجد آل البيت

وجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها، وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق بفضل الله تعالى، تحت إشراف كامل ودقيق للهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة الباسلة، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.

وأكد وزير الأوقاف، أن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل 2022، ستقام بإذن الله تعالى في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه)، كما ستقام بإذن الله تعالى صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت القادم الثاني من أبريل بإذن الله تعالى، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده بإذن الله تعالى.

إنجاز مهمة تطوير المسجد

واختتم جمعة: نسأل الله العلي العظيم، أن يجزي الرئيس عن هذا العمل العظيم خير الجزاء، وأن يجزي كل من بذلوا هذا الجهد العظيم مواصلين الليل بالنهار لإنجاز مهمة تطوير المسجد على أحسن وجه وأبهى صورة خير الجزاء، وأن يبلغنا والجميع شهر رمضان بكل خير، وأن يجعله شهرًا مباركًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.