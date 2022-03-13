موعد إعادة فتح مسجد الحسين وموقف الصلاة فيه خلال رمضان.. الأوقاف توضح

يبحث الكثيرون عن موعد إعادة فتح مسجد الحسين، لما له من مكانة كبيرة عند المصريين، لاسيما بعد إعلان وزارة الأوقاف غلق مسجد الحسين كليًا بشكل مؤقت ومنع الصلاة فيه، نظرًا لأعمال التطوير والترميم داخل المسجد، حيث قررت وزارة الأوقاف رسميًا، غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بشكل جزئي، لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير.

وأوضحت الوزارة، أن عملية تطوير مسجد الحسين، تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير مساجد آل البيت، بما يليق بمكانتها.

موعد إعادة فتح مسجد الحسين

وعن موعد إعادة فتح مسجد الحسين، ذكرت وزارة الأوقاف أن المسجد سيعاد فتحه فور انتهاء عمليات التطوير القائمة به.

فيما صرح الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجلس إدارة مسجد الحسين وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أن عملية تطوير مسجد الحسين، بدأت منذ 4 أشهر أو أكثر بشكل تدريجي لتشمل الضريح، وساحة المسجد والأماكن المجاوره له لكي يخرج المسجد بشكل حضاري يليق بالمصلين.

أعمال الصيانة والترميم بمسجد الحسين

وأضاف عضو مجلس إدارة مسجد الحسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مسجد الحسين كان مفتوحًا حتى قٌبيل صلاة العصر أمس، واضطر العاملون، إلى غلق مسجد الحسين أمام الرواد، نظرًا لدخول أعمال الصيانة والترميم إلى داخل المسجد، موضحًا أن المسجد كان مفتوحًا وتقام فيه الصلوات رغم الصيانة، ولكن مع استكمال العمل في صحن المسجد من الداخل اضطروا للغلق.

وعن موعد إعادة فتح مسجد الحسين، أكد أنه سيتم افتتاح المسجد فور الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، لاسيما وأن العمل سيكون على قدم وساق وبشكل سريع جدًا ولو العمل استمر بنفس السرعة التي تمت في الخارج، ربما يلحق المسجد أيام في رمضان، لافتًا إلى أن موعد إعادة فتح مسجد الحسين غير محدد حتى الآن، إلا أنه سيتم افتتاح المسجد بعد انتهاء أعمال التطوير في صحن المسجد.