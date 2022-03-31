مصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في الإسماعيلية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر سقوطه أسفل قطار في محافظة الإسماعيلية على خط «القاهرة - بورسعيد».

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب أسفل عجلات قطار «القاهرة - بورسعيد»، قرب مركز ومدينة القنطرة غرب.

انتقال رجال البحث الجنائي

وقال شهود العيان، إن رجال البحث الجنائي في مركز القنطرة غرب برئاسة المقدم محمد سكر انتقلوا إلى مكان الواقعة لفحص الجثمان ومعاينة مكان الواقعة.

وأضاف شهود العيان، أن الحادث وقع أثناء محاولة الشاب عبور شريط السكة الحديدية لحظة مرور القطار، ما تسبب في سقوطه أسفل العجلات ووفاته في الحال.

وقالت مصادر أمنية، إن المتوفى يدعى «أحمد.س.م»، 18 عاما، مقيم بقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف، نقلت المتوفى إلى ثلاجة مستشفى القنطرة غرب المركزي.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب مفتش الصحة لمعاينة ومناظرة الجثمان، وكتابة تقرير الصفة التشريحية في الواقعة لمعرفة سبب الوفاة قبل تسليم الجثمان لذويه.

مصرع طفل أسفل عجلات قطار قرب القصاصين

ولقي طفل مصرعه منذ عدة أيام في الإسماعيلية في الساعات الأولي من الصباح، أثناء توجهه إلى المدرسة.

وقالت المصادر، إن الطفل سقط أسفل عجلات القطار خلال عبوره لشريط السكة الحديد قرب منطقة عزبة صبري في مركز القصاصين، ما تسبب في وفاته في الحال.

وأمرت جهات التحقيق بتسليم جثمان الطفل إلى أسرته لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما طالب أهالي القرية بوجود كوبري لعبور الأطفال منه، خاصة لوجود المدرسة في الجهة الشرقية من السكة الحديدية.