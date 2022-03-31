استقرار حالة 23 مصابا في حادث الإسماعيلية.. وتسليم جثمان متوفى لذويه

أمرت جهات التحقيق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بتسليم جثمان شاب توفي في حادث طريق «الإسماعيلية - الصالحية»، إلى ذويه بعد مناظرة الطبيب الشرعي له.

وانتدبت النيابة العامة في الإسماعيلية أمس، مفتش الصحة لمناظرة الجثمان بعد وفاة شاب إثر انقلاب سيارة عمال على طريق «الإسماعيلية - 36 الحربي»، ونقل جثمانه إلى مستشفى الصالحية المركزي.

مصادر طبية: استقرار حالة المصابين

وقالت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس لـ«الوطن»، إنّ معظم حالات المصابين في الحادث مستقرة، وعدد كبير منهم خرج في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الاطمئنان عليهم.

وأضافت المصادر، أنّ المستشفى استقبل 12 حالة، وغالبية الإصابات كانت كسور مختلفة في اليدين والساقين وجروح وكدمات في أنحاء الجسم، عدا حالتين اشتباه كسر في العمود الفقري والفقرات العنقية، وجرى حجزهم في المستشفى لحين عرضهم على استشاري المخ والأعصاب والعظام.

في السياق ذاته، أكدت مصادر طبية بمستشفى الصالحية المركزي، أنّ المستشفى استقبل مساء أمس جثة متوفى واحد لشاب في الثلاثينيات من العمر، و11 مصابا في الحادث.

وأكدت المصادر أنّ معظم الإصابات خرجت مساء أمس بعد استقرار حالتهم الصحية لإصابتهم بكدمات وجروح سطحية في مختلف أنحاء الجسم.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتعرضت سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال الزراعيين المقيمين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية للانقلاب على طريق «الإسماعيلية - 36 الحربي» خلال عودتهم من العمل بإحدي المزارع.

وقالت المصادر، إنّ السيارة تعرضت للانقلاب قرب منطقة البعالوة الواقعة بدائرة مركز شرطة القصاصين، فيما انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف لمكان الحادث فور وقوعه.