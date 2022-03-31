طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 27

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع تغير حالة الطقس في معظم محافظات الجمهورية.

واستقرت درجات الحرارة في الإسماعيلية عند 27 درجة بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فيما تشهد المحافظة انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة في الساعات الأخيرة من الليل.

انعدام الشبورة على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم الخميس، انعدام الشبورة بشكل كامل ووضوح الرؤية، فيما انتشرت الأكمنة والخدمات المرورية الثابتة والمتحركة علي الطرق.

وحذّرت الإدارة العامة للمرور، المواطنين، من تجاوز السرعات المقررة على الطرق السريعة، مثل طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق السويس الإسماعيلية ومحور 30 يونيو لمنع وقوع الحوادث المرورية.

ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات

وذكر بيان رسمي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأنحاء كافة تشهد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 29 درجة مع زيادة نسبية لسرعات الرياح على جنوب البلاد، فيما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

نشاط مستمر للرياح

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من عوالق ترابية في بعض المحافظات غدا الجمعة على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وبينها محافظة الإسماعيلية، إلى جانب محافظات شمال الصعيد.

وأشار البيان إلى أنّ نشاط الرياح مستمر حتى الإثنين المقبل، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وسيبدأ انخفاض حدته الثلاثاء المقبل.