إصابة 3 في تصادم «ملاكي» مع «توك توك» بطريق «الإسماعيلية-السويس»

أصيب 3 أشخاص جراء تصادم سيارة «ملاكي» مع دراجة نارية «توك توك» في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على طريق «الإسماعيلية - السويس» الزراعي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة مع «توك توك» قرب منطقة العقادة التابعة لقرية «سرابيوم» بمركز ومدينة فايد.

نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية إنَّ الحادث أسفر عن إصابة سيدتين وسائق «التوك التوك» بكسور وإصابات مختلفة.

وأشارت المصادر الطبية إلى إن السيدتين أصيبتا بكسور في اليدين والقدمين وكدمات وسحجات في الجسم، فيما أصيب سائق «التوك التوك» باشباه نزيف داخلي واشتباه كسر في العنق وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.

وذكرت المصادر الطبية أنَّه تم احتجاز جميع المصابين في المستشفى لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لهما، مشيرة إلى أنَّ سائق التوك توك قد يستلزم دخوله لغرفة العمليات لإجراء جراحة سريعة خلال ساعات قليلة.

انتقال رجال الشرطة.. والتحفظ على المركبتين

ودفع مركز شرطة فايد في الإسماعيلية بدورية أمنية إلى مكان البلاغ لمعرفة سبب وقوعه، فيما قال شهود العيان إنَّ الدراجة النارية قطعت الطريق مما تسبب في اصطدام السيارة بها.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تم التحفظ على السيارة والتوك توك لحين انتهاء التحقيقات.