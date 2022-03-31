الحبس 3 سنوات لمدرس تعدى على طفلة في الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد أسامة، بحبس مدرس 3 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه لاتهامه بالتعرض لطالبة بالصف الخامس الابتدائي بعبارات إباحية وتلميحات جنسية.

تحرش جنسي عبر الهاتف

وبحسب أوراق القضية المسجلة برقم 943 لسنة 2022 بمحكمة جنح الإسماعيلية، فإن المتهم تعرض للمجني عليها «آمال.م.ح»، 9 سنوات، بالتحرش الجنسي بها عبر إحدى وسائل الاتصالات، وهو ما يعاقب عليه القانون.

وأشارت أوراق القضية إلى تقدم المتهم بطعن على الحكم «أول درجة»، والتي قبلته محكمة جنح مستأنف شكلاً ورفضته موضوعاً وقررت تأييد حكم الحبس 3 سنوات ونفس قيمة الغرامة 30 ألف جنيه، لعدم تقديم المتهم أي أدلة جديدة تنفي التهمة.

والد الضحية: الواقعة تمثل قضية مجتمع كامل

وقال والد الطفلة المقيم في الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتهم يدعى «أحمد.م.ف» ما زال يمارس وظيفته في المدارس الحكومية رغم صدور قرار بالمحكمة بحبسه.

وتابع: «كيف نستأمن هذا المدرس على أطفالنا وهو مثبت بحكم قضائي أنه شخص غير أمين عليهم»، مشيراً إلى أنه بعد اتخاذه للمسار القانوني ظهرت حالات أخرى لكنهم رفضوا اتخاذ أي إجراء ضده.

وأردف والد الطفلة: «قضية بنتي قضية مجتمع كامل وأطفال كتير ممكن يتعرضوا لنفس الأذى اللي تعرضت له وأكثر حال لم يتم إيقاف هذا المدرس وجعله عبرة للآخرين».

والد الطفلة: المدرس يمارس عمله حتى الآن

وقال والد الطفلة إنه توجه للمدرسة وأخطرهم بالحكم الصادر ضد المدرس وطلبوا منه التوجه إلى مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ورغم تقديمه كافة الأوراق القانونية التي تثبت إدانته إلا أنه حتى الآن يمارس مهام عمله.

وتابع: «أنا مش محتاج إلا تطبيق الحكم عشان حقي وحق بنتي يرجع ويعاقب المتهم على ما فعله في حقها وحق أطفال آخرين غيرها، ويصبح عبرة لمن يحاول المساس بأطفالنا».

وأوضح والد الطفلة أنه توجه بالفعل بشكوى في النيابة الإدارية وتقدم بكافة الأوراق اللازمة في هذه القضية أملاً في فصل المتهم وضمان عدم ممارسته وظيفته مع الطلبة باعتباره غير أمين عليهم بحسب وصفه.