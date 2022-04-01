مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1-4-2022 بمحافظات مصر

تقدم الهيئة العامة للمساحة، بشكل يومي الإعلان عن مواقيت الصلاة، داخل جميع المحافظات والمدن المصرية، بالإضافة إلى بعض الدول العربية والإسلامية، حيث تتابع الغالبية العظمى من المسلمين، مواقيت الصلاة، في إطار حرصهم على تأدية الفروض الصلاة في أوقاتها المحددة.

وفي إطار ما تقدمه بشكل متواصل جريدة «الوطن»، من خدمات لقرائها، فإنها تقوم بنشر مواقيت الصلاة، في كل محافظات ومدن الجمهورية، اليوم الجمعة الموافق 1-4-2022.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:17

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:20

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:30

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:20

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03

- موعد أذان العصر: الساعة 03:35

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:20

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:37

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:17

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:15

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:34

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:22

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:13

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:29

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:20

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:56

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:11

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:26