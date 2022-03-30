مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30-3-2022 في جميع محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن مواقيت الصلاة في مصر وعدد من الدول العربية، والتي يبحث عنها الغالبية العظمى من المواطنين لتأدية الفروض الخمسة في أوقاتها المحددة، فضلا عن أنّ البعض يحرص على الاستعداد للصلاة بوقت كافٍ لقراءة القرآن والأذكار كصلاة الفجر والعصر والمغرب، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد البحث عن المواقيت الصلاة.

وعليه تقدم جريدة «الوطن» في السطور التالية، مواعيد ومواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، ومواعيد ومواقيت الصلاة في بعض البلدان العربية، اليوم الأريعاء الموافق 30 مارس، في إطار الخدمات التي تقدمها يوميا للقارئ.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:19

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:12

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:31

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:23

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:05

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:18

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:38

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:19

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:33

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:23

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:11

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:28

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:22

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:09

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:25

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الدول العربية

مواقيت الصلاة اليوم بالمدينة المنورة:

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:57

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:27

- أذان العصر: الساعة 03:54

- أذان المغرب: الساعة 06:37

- أذان العشاء: الساعة 08:07

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في أبوظبي

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:58

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:27

- موعد أذان العصر: الساعة 03:55

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:38

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:08