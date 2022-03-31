مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31-3-2022 بمحافظات مصر

تواصل الهيئة العامة للمساحة، يوميا الإعلان عن مواعيد مواقيت الصلاة في مصر وبعض الدول العربية والإسلامية، حيث يقوم الغالبية العظمى من المسلمين لمتابعتها من أجل تأدية الفروض الخمسة للصلاة في أوقاتها المحددة.

وفي إطار ما تقدمه جريدة «الوطن» من خدمات لمتابعيها، فإنها تقوم من خلال في السطور التالية، بنشر مواقيت الصلاة، فى كل مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 31-3-2022.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:1821

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:19

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:31

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:21

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:04

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:19

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:38

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:18

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:14

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:34

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:22

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:29

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:12

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:28

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:21

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:57

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:10

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:25