توزيع 1400 «شنطة» للطلبة غير القادرين بمدارس المحلة الكبرى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن البدء في تفعيل المشاركات والمبادرات الاجتماعية لتوزيع الشنط المدرسية على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالإدارات التعليمية العشرة.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان صحفي، إنه أعطي توجيهات إلي الدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية بتفعيل تلك المبادرة تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

حصر أعداد الطلاب والطالبات الأكثر احتياجا

في ذات السياق باشر مسئولوا المشاركه الاجتماعية بإدارة شرق المحلة التعليمية دورهم في حصر أعداد الطلاب والطالبات للأسر الفقيرة الأكثر احتياجا، وأشارت مصادر بإدارة شرق المحلة التعليمية إلى الإعداد لمراحل تسليم 1400 شنطة دراسية كدفعة أولى من بيت الزكاة والصدقات المصري لتوزيعها بمدارس التربية الخاصة بنطاق قرى مركز المحلة الكبرى .

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تواصل جهودهما للتنمية وتطوير مراكز الإبداع لرعاية الطلاب والطالبات الموهوبين وتنمية قدراتهم الذهنية والنفسية والبدنية بشكل دوري علي مستوي الإدارات التعليمية العشرة خلال الفترة المقبلة للمشاركة في مسابقات رسمية تابعة لوزارة التربية والتعليم بالقاهرة .

كما تحرص مديرية التربية والتعليم على تفعيل دور المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية لممارسة الدور التوعوي وبناء الشخصية بموجب تدشين محاضرات وفعاليات مشاركة مجتمعية بالمدارس على مستوى قرى ومراكز المحافظة تتضمن تفعيل الإرادة وغرس الانتماء الوطني وحب الوطن.