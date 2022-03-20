واشنطن تناقش مع تركيا إرسال أنظمة «إس 400» إلى أوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة ناقشت مع تركيا إرسال أنظمة «إس 400» إلى أوكرانيا، وأوضح المسؤولون، لوكالة «رويترز» للأنباء، أن واشنطن لم تقدم طلبا رسميا لـ«أنقرة» لإرسال الأنظمة إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية، موضحة أن القوميين يحتجزون أكثر من 4.5 مليون مدني باستخدامهم كدروع بشرية في: كييف وخاركيف وسومي وأكثر من 20 مدينة أوكرانية أخرى.

أكثر من 2.7 مليون شخص في أوكرانيا يرغبون في الإجلاء إلى روسيا

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن هناك أكثر من 2.7 مليون شخص في أوكرانيا يرغبون في الإجلاء إلى روسيا.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن هناك أيضا 6830 أجنبيا من 19 دولة مختلفة وطواقم 70 سفينة أجنبية لا تزال أيضا محتجزة من قبل القوميين في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أستراليا تعد حزمة مساعدات عسكرية بـ21 مليون دولار أسترالي لـ أوكرانيا

وفي أستراليا، أعلنت وزارة الخارجية، أن الحكومة أعدت حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 21 مليون دولار أسترالي «15.5 مليون دولار» لأوكرانيا. وستتضمن الحزمة الجديدة مواد إضافية من مخزونات قوات الدفاع الأسترالية.

القوميون يلغمون منشآت تخزين الأمونيا والكلور بمصنع كيماويات

بدوره، أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن القوميين الأوكرانيين يعدون لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة، موضحا في مؤتمر صحفي، أن القوميين قاموا بتلغيم منشآت تخزين الأمونيا والكلور بمصنع كيماويات «سومي كيم بروم» لإحداث تسمم جماعي لسكان منطقة سومي عندما تدخل وحدات من القوات الروسية إلى المدينة.