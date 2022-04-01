أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1-4-2022 في مصر

أسعار السلع الغذائية والأساسية وخصوصا اللحوم الحمراء والبيضاء، من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون عبر محركات البحث المختلفة بشكل يومي ومستمر، وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، ومن أبرز تلك السلع التي يتساءل عنها المواطنون أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ودائم، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل من عام 2022، وفق حديث عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد أنه أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم جاءت ليسجل سعر كيلو الساسو منها قيمة مالية تصل إلى 34 جنيها من المزرعة للتاجر، ولكنها تصل إلى المستهلك والمواطن العادي بسعر آخر، بعد حساب تكلفة النقل والربح الخاص بالتجار، لتصل قيمتها في الأسواق إلى قيمة مالية تتراوح بين 38 جنيها و 40 جنيها، فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم الجمعة لقيمة مالية تتراوح في المزرعة بين 38 و39 جنيها، ولكنها تصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيها.

بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وتباينت أسعار الدواجن في المحلات التجارية اليوم الجمعة 1 أبريل مارس كالآتي:

- بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء سعر ويتراوح بين 38 و40 جنيها.

- ووصل سعر صدور البانيه اليوم الجمعة إلى قيمة مالية تتراوح ما بين 115 جنيهًا، وحتى 170 جنيهًا.

- وصل سعر كبد الدجاج اليوم الجمعة إلى قيمة 67 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من الشيش طاووق بنحو 110 جنيهات.

- جاء سعر الكيلو من أجنحة الدجاج اليوم الجمعة، ليسجل نحو 45 جنيهًا.

- سعر الأوراك اليوم الخميس، فسجل سعر الكيلو منها قيمة مالية وصلت إلى 60 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الصدور اليوم الجمعة، وصل إلى قيمة مالية تقدر بـ68 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الدبابيس اليوم الجمعة، فوصل إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو.