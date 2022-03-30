أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-3-2022 في مصر

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي، وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط، إذ تعد الدواجن من أكثر اللحوم التي يتم شراؤها خلال شهر رمضان، وذلك نظرا لانخفاض أسعار الدواجن مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم جميع الخدمات التي يبحث عنها المواطنون، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس، وفق تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن الساسو اليوم وصلت إلى 34 جنيهًا في المزرعة، فيما وصل سعرها إلى المستهلك لقيمة مالية تتراوح بين 38 جنيها إلى 39 جنيها، بينما تتراوح أسعار الدواجن البلدي اليوم الأربعاء إلى قيمة تتراوح بين 38 إلى 39 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 43 جنيها.

سعر كرتونة البيض

وبالنسبة لسعر البيض الأحمر اليوم الأربعاء يصل في المزرعة لسعر يتراوح بين 53 إلى 55 جنيهًا، ليصل سعر كرتونة البيض الاحمر للمستهلك اليوم بنحو 60 جنيهًا، فيما يصل سعر كرتونة البيض الأبيض غلى سعر يتراوح من 51 إلى 52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، ولكن تصل سعر كرتونة البيض الأبيض للمواطنين والمستهلكين بسعر 56 جنيهًا.

بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وصلت أسعار الدواجن في المحلات التجارية اليوم الأربعاء 30 مارس كالآتي:

- وصل سعر الفرخة الكاملة من الدواجن البيضاء والتي يصل وزنها لقيمة تتراوح ما بين 1200 إلى 1300 كجم، إلى قيمة تتراوح من 100 جنيه إلى 120 جنيهًا.

- فيما وصل سعرصدور البانية اليوم إلى قيمة مالية تتراوح ما بين 115 جنيهًا، وحتى 170 جنيهًا.

- كما وصل سعر كبد الدجاج اليوم الأربعاء إلى قيمة 67 جنيهًا للكيلو.

- كما وصل سعر الكيلو من الشيش طاووق بنحو 110 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر أجنحة الدجاج اليوم الأربعاء، وصل إلى قيمة نحو 45 جنيهًا.

- وعن سعر الأوراك اليوم الأربعاء، وصل سعر الكيلو منها إلى 60 جنيهًا.

- كما وصل سعر الصدور اليوم الأربعاء إلى قيمة تصل إلى نحو 68 جنيهًا.

- كما وصل سعر الكيلو من الدبابيس اليوم الأربعاء إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو.

- فيما وصل سعر الدبابيس المتبلة اليوم إلى قيمة وصلت إلى نحو 67 جنيهًا.