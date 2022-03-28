أسعار الدواجن اليوم الاثنين 28-3-2022 في مصر

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان ترتفع معدلات البحث عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المحلية، وعليه يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» بورصة الدواجن في الأـسواق المحلية والمحلات التجارية والتي جاءت كالآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواحن البيضاء في الأسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 28 مارس، كالآتي:

فرخة كاملة دواجن البيضاء وزن يتراوح ما بين 1200 إلى 1300 جنيه من 100 جنيه، ويصل إلى 120 جنيهًا، حسب اسم المصنع والعلامة التجارية

صدور البانية تتراوح ما بين 115 جنيهًا، وحتى 170 جنيهًا

الأوراك وصل الكيلو منها 60 جنيهًا

الصدور بالعظم نحو 68 جنيهًا

الدبابيس نحو 60 جنيهًا للكيلو.

الدبابيس المتبلة فجاءت بنحو 67 جنيهًا

كبد الدجاج بنحو 67 جنيهًا للكيلو

الشيش طاووق بنحو 110 جنيهات

أجنحة الدجاج بسعر 45 جنيهًا

قوانص الدجاج بسعر 65 جنيهًا

طبق كبد وقوانص من 59 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، حسب اسم المحل.

بينما في الأسواق المحلية والمحلات العادية، جاءت الأسعار كالآتي:

سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء الحي بسعر 42 جنيهًا

الدجاج الأحمر مزارع بسعر 44 جنيهًا

سعر صدور الفراخ بالعظم بسعر 70 جنيهًا،

البانية بنحو 90 جنيهًا

الفرخة المجمدة دون أحشاء بسعر 45 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتنوعت أسعار البط اليوم، كالآتي:

سعر كيلو من لحم البط نحو 57 جنيهًا

البط الحي بسعر 62 جنيهًا

فرخ البط الفرنساوي بسعر 2.5 جنيه

فرخ المسكوفي و7.5 جنيه

فرخ المولار 8.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت بأنواعها فقد حافظت على ثبات أسعارها من الأسبوع الماضي، لتباع من المربين لأصحاب المزارع بسعر يتراوح ما بين 9 إلى 13 جنيهًا، وفق الشركة المنتجة.

أسعار السمان اليوم

وتراوح سعر طبق السمان الذي يحتوي على قطعتين ما بين 25 إلى 65 جنيهًا، حسب الجودة والتغليف والشركة المصنعة.

أسعار الرومي اليوم

وبياع الكيلو جرام من لحوم الديوك الرومي في المحلات التجارية اليوم بسعر 85 جنيهًا، الأوراك بسعر 82 جنيهًا، والكبد الرومي 85 جنيهًا، والقوانص الرومي بسعر 67 جنيهًا.