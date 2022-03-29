أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في مصر

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، مؤكدًا ثباتها عند نفس القيمة التي سجلتها أمس الإثنين، وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، إذ سجلت الفراخ البيضاء 31 جنيها داخل المزرعة بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 35 جنيها إلى 36 جنيها.

وأوضح رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن سعر الفراخ الساسو وصل لـ 34 جنيهًا في المزرعة بينما يصل للمستهلك يسعر يتراوح بين 38 جنيها إلى 39 جنيها، فيما تراوحت سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء بين 38 إلى 39 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 43 جنيها.

سعر كرتونة البيض

وذكر عبدالعزيز، أن سعر البيض الأحمر اليوم الثلاثاء في المزارع يتراوح ما بين 53 إلى 55 جنيهًا ويُباع للمستهلك اليوم بنحو 60 جنيهًا، والأبيض تراوح من 51 إلى 52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، وتصل للمواطنين بسعر 56 جنيهًا، وأخيرا البلدي وصل لنحو 55 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ 62 جنيهًا.

بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الدواجن في المحلات التجارية اليوم الثلاثاء 29 مارس كالآتي:

- سعر الأوراك اليوم الثلاثاء وصل الكيلو منها 60 جنيهًا.

- سعر الصدور بالعظم نحو 68 جنيهًا.

- سعر الدبابيس اليوم الثلاثاء نحو 60 جنيهًا للكيلو.

- سعر الدبابيس المتبلة فجاءت اليوم نحو 67 جنيهًا.

- سعرصدور البانية تتراوح ما بين 115 جنيهًا، وحتى 170 جنيهًا.

- سعر كبد الدجاج اليوم نحو 67 جنيهًا للكيلو.

- سعر الشيش طاووق بنحو 110 جنيهات.

- سعر أجنحة الدجاج اليوم الثلاثاء نحو 45 جنيهًا.

- سعر الفرخة الكاملة من الدواجن البيضاء والتي تزن وزن يتراوح ما بين 1200 إلى 1300 جنيه من 100 جنيه إلى 120 جنيهًا.