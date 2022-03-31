أسعار الدواجن اليوم الخميس 31-3-2022 في مصر

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ الكثير من ربات البيوت بالاستعداد لهذا الشهر الكريم بشراء اللحوم والدواجن والخضروات والسلع الغذائية الأساسية، حتى تكون متوفرة خلال شهر رمضان الكريم في المنزل، ومن أبرز السلع التي يزداد البحث عنها أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، نقد من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والمحلات التجارية اليوم الخميس الموافق 31 مارس، وفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد في حديثه لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن من النوع الساسو سجلت اليوم سعرا وصل إلى 34 جنيها، ليتم بيعه من المزرعة للتجار بهذا السعر، بينما تصل أسعارها إلى المستهلك والمواطن العادي بسعر 38 جنيها، وتصل في بعض المناطق الأخرى إلى 40 جنيها، بينما وصل سعر الكيلو من الدواجن البلدي اليوم الخميس إلى قيمة تتراوح بين 38 أو 39 جنيها في المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيها.

بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وتباينت أسعار الدواجن في المحلات التجارية اليوم الخميس 31 مارس كالآتي:

- بلغ سعر الكيلو من الدواجن البيضاء سعر ويتراوح بين 38 و40 جنيها، فيما وصل سعر الدجاجة الكاملة، والتي تزن ما بين 1200 إلى 1300 كجم، إلى قيمة تتراوح من 100 جنيه إلى 120 جنيهًا.

- سعر الأوراك اليوم الخميس، فسجل سعر الكيلو منها قيمة مالية وصلت إلى 60 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الصدور اليوم الخميس، وصل إلى قيمة مالية تقدر بـ68 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الدبابيس اليوم الخميس، فوصل إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو.

- سعر صدور البانيه اليوم الخميس، فقد وصل سعر الكيلو منها إلى قيمة مالية تتراوح ما بين 115 جنيهًا، وحتى 170 جنيهًا.

- وصل سعر كبد الدجاج اليوم الخميس إلى قيمة 67 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر الكيلو من الشيش طاووق بنحو 110 جنيهات.

- جاء سعر الكيلو من أجنحة الدجاج اليوم الخميس، ليسجل نحو 45 جنيهًا.