«الإفتاء»: حالة طوارئ قبل هلال رمضان

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدار لديها 7 لجان ترصد رؤية هلال شهر رمضان عبر مناطق مختلفة من الجمهورية، مؤكدًا أن هناك حالة طوارئ في الدار بسبب الرؤية الخاصة بهلال شهر رمضان بشكل احترافي.

رصد هلال شهر رمضان

وأضاف «عمران»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه بمجرد رصد الهلال يجري إخبار المفتي وسيكون هناك موعد غدًا قبيل صلاة المغرب من للتعرف على نتيجة هلال رمضان.

«جبر الخواطر يقي من المخاطر»

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن النبي محمد كان أكثر كرمًا في رمضان ويجود على الفقراء والأشخاص، مؤكدًا ضرورة الإحسان للآخرين في شهر رمضان ليجبر الله بخاطرك، مواصلًا: «جبر الخواطر يقي من المخاطر، والإنسان لو مسافر 85 كيلومتر ده محتاج يفطر بشرط يكون خرج من البلد اللي عايش فيها، يعني مثلًا لو شخص بيسافر من طنطا لمصر، لكن هيقضي الأيام دي بعد رمضان وده هيبقى أشق عليه لأنه هيبقى محتاج يصوم في أيام تانية لوحده، بس الأولى الشخص يصوم في رمضان وربنا يعينه، إلا لو مقدرش وقرر يأخذ بالرخص».

رمضان شهر الفرصة

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن شهر رمضان شهر الفرصة للتوبة إلى الله والنجاح والإرادة، مبينًا أن عبادة الذكر ثوابها كبير ويمكن للإنسان أن يؤديها بسهولة.