نجوم الفن يهنئون أكرم حسني بعد طرح أغنيه «ستو أنا»: «عسل»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان أكرم حسني بعد طرح أغنية «ستو أنا»، وهي الأغنية الترويجية للمسلسل الرمضاني الكوميدي الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، ويحمل اسم «مكتوب عليا».

عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على تهنئة «حسني»، ومنهم الفنانة هنادي مهنا، وشيكو، وآيتن عامر، ومحمد نور.

وعلق محمد نور على الأغنية التي نشرها الفنان أكرم حسني عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتب قائلًا: «والله حلوه أوي والكلام دمه خفيف وعسل والله مبروك»، وعلق الفنان شيكو قائلًا: «خطيرة»، بينما قال مصطفى بسيط: «عسل أوي مبروك يا أعسل خلق الله».

أغنية «ستو أنا» من كلمات أكرم حسني، وألحان أحمد وحيد كينج وكريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج.

مسلسل «مكتوب عليا»

ويشارك الفنان أكرم حسني خلال السباق الرمضاني بمسلسل «مكتوب عليا» بمشاركة عدد من نجوم الفن وهم عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر عرضة علي قناة dmc وقناة dmc دراما.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي خلال شخصية «جلجل» الذي يقوم بدوره الفنان أكرم حسني ويلتقي رجلًا ساحرًا يضع على يده مادة سحرية، تجعله يرى كل ما سيحدث في حياته مكتوبًا على يده قبل حدوثة.