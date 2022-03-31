تفاصيل أغنية «ستو أنا» لمسلسل أكرم حسني الجديد مكتوب عليا

أطلق النجم أكرم حسني أغنية «ستو أنا» من مسلسل مكتوب عليّا، وذلك على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، واستعدادًا للمنافسة بمسلسله الكوميدي في موسم رمضان 2022.

مكتوب عليا من بطولة أيتن عامر وهنادي مهنا

وظهر في كليب الأغنية النجوم: أيتن عامر، وهنادي مهنا، الأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان أحمد وحيد كينج وكريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليّا في إطار اجتماعي كوميدي، فبعد أن استيقظ جلال مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن يعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

مكتوب عليا إخراج خالد الحلفاوي

ويعتبر مسلسل مكتوب عليّا هو التعاون الثاني بين الثلاثي أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري، حيث سبق وتعاونوا في مسلسل الوصية، الذي نافس في موسم رمضان 2018، حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري.

ويشارك النجم أكرم حسني في بطولة المسلسل كلًا من عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي وهلا رشا، مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.