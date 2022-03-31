بريد الوطن.. الفخ (قصة قصيرة)

كان اللقاء قدراً فى المترو، حيث دار بينهما حديث ترك بداخله أثراً ناعماً حرك كوامن نفسه، فقد هيمن عليه الشعور بأنها تشبهه للحد الذى جعله يقرر أن ليس كل إحساس عابر سبيل، فقد وضعت النقاط على حروفه التائهة، وجمعت ما تبعثر فيه بعد شتات، عندما احتوته بدفء كلماتها، شغفه حباً، قوة شخصيتها، اكتشف نفسه معها وكأنه إنسان جديد، فقد غمرته الثقة بنفسه بلا حدود، وزادت بداخله رغبة فى معرفتها أكثر، فقد كان حديثاً متبادلاً فى مواضيع عديدة، حيث كانت تمتلك كل مقومات الإبداع والدفء والجمال، الذى جعله ينسى العالم المخيف، وروحه المرهقة السجينة فى خضم الحياة، وشروقه الباهت كل يوم، الذى يملؤه الضجيج، وأن يعيش الحياة مرة أخرى، رغماً عن الظروف، رغماً عن الهزائم، ورغماً عن الأحزان التى نهشت قلبه، ويتعايش مع الواقع المر، ويخرج من أقسى نوبات القلق والحيرة والخصام الطويل مع نفسه، توقف كل شىء عن الاستمرار فى البهجة، عندما حان وقت نزولها فى المحطة التى تريدها، فقد تركت بداخله شيئاً لا يوصف، تحرك المترو إلى محطته الأخيرة، وفى أثناء ذلك تحسس المال الذى بحوزته لشراء معدات لمشروع عمره فلم يجده، وبقيت له نظرة الحسرة الأخيرة لها بتلويحة وداع غابت فى لحظات فى خضم زحام رهيب، حيث تركته فى شقاء أكبر، خير له من أن يصدق جحيم طرقها الملتوية بصوتها الناعم الذى يشبه الفخ، فبخفة روحها أخذت كل شىء.

عصام كرم الطوخى

كاتب ومؤلف

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