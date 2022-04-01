خالد سرحان عن مسلسل «فاتن أمل حربي»: «بيمس قضايا ستات كتير».. «فيديو»

كشف الفنان خالد سرحان، أثناء حضوره برنامج «the insider» عن كواليس تحضيره لشخصية القاضي التي يجسدها في مسلسل فاتن أمل حربي المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2022.

وقال خالد سرحان: «المسلسل معظمه يدور في محكمة الأسرة أو محكمة الأحوال الشخصية ويتناول موضوع يمس ستات كتير».

خالد سرحان: قمت بمعايشة في المحكمة كي أكون واقعيا

وعن تجسيده لشخصية القاضي أوضح خالد: «بعد ما قرأت السيناريو اتجهت للمحكمة لأني لازم أشوف الحاجة على الحقيقة وطبيعة التعامل على أرض الواقع؛ لأن هذه القضية بتمس قضايا ناس كتير جدا، روحت محاكم الأسرة عشان أبقى صادق لأن الناس تفهم هذا جيدا، فلابد أن يكون واقعيا».

مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، من بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، فادية عبد الغني، والمسلسل من إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداثه حول فاتن التي تنفصل عن زوجها بعد استحاله العيش معه ولكن بعد الانفصال تصطدم بقانون يحرمها من أبنائها إذا فكرت في الزواج.