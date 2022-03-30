خالد سرحان لـ«الوطن»: ذهبت للمحكمة من أجل «فاتن أمل حربي»

يشارك الفنان خالد سرحان في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022 بمسلسل «فاتن أمل حربي» مع الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين، ويقدم خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة عليه تماما.

وقال الفنان خالد سرحان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يجسد شخصية قاضٍ خلال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، وهو القاضي المسؤول عن الحكم في القضايا التي ستنشأ بين الفنانة نيللي كريم وزوجها الفنان شريف سلامة.

تفاصيل شخصية خالد سرحان في مسلسل فاتن أمل حربي

أما عن التحضير للشخصية فقال سرحان إنه يكون حريصا دائما على مذاكرة تفاصيل الشخصية قبل البدء في التصوير ورؤية حالات بعينه، خاصة إذا كانت حقيقية ولذلك فهو كان حريصا على الذهاب إلى المحكمة لرؤية ما يحدث بداخلها.

وعبر خالد سرحان عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة نيللي كريم حيث قال: «سعيد جدا إننا نشتغل السنادي مع نيللي كريم فنانة محترفة وموهوبة».

تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي وفادية عبدالغني وهالة صدقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وكان قد شارك الفنان خالد سرحان في السباق الرمضاني الماضي لعام 2021 في عدد من المسلسلات منها مسلسل اللي ملوش كبير واللي شارك فيه بجانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وإيمان السيد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.