محمد رمضان يكشف سر شنطة مسلسله الجديد «المشوار»: فيها شيء بالغ الأهمية

كشف الفنان محمد رمضان، عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي سيجرى عرضه في شهر رمضان المقبل، وتحدث عن صورته وهو يحمل إحدى الشنط في البوستر الرئيسي للمسلسل، والذي أثارت جدلا كبيرا في الفترة الماضية بسبب سؤال متابعيه عما يوجد في داخل الشنطة، قائلا: «الشنطة فيها كل خير، وأكيد فيها شيء بالغ الأهمية أني أتصور بيها».

رمضان: كله متصور حقيقي

وأضاف رمضان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن طاقم العمل مازال يقوم بتصوير أجزاءً منه، حيث إن الحركة وأماكن التصوير الخاصة بالعمل الفني تختلف بشكل كبير عن مسلسلاته السابقة، لافتا إلى أن العمل الفني فيه سيتم إظهار مصر كافة، «فيه محطة في الإسكندرية والجيزة وأكتر من محافظة، وكله متصور حقيقي».

رمضان: مدخلناش استوديو إلا في حاجات بسيطة خالص

وأوضح أن أغلب مجريات العمل الدرامي الخاص به القادم تم تصويره في أماكن بعيده عن الأستوديو واعتمدت على أغلب المحافظات المصرية، «مدخلناش استوديو إلا في حاجات بسيطة خالص، وهتشوفوا حاجات جديدة، وهتشوفوا مصر بشكل مختلف عن الدراما قبل ذلك».

وأكد أن تعاونه مع المنتج محمد ياسين كانت تجربة عظيمة وشيقة، حيث فاجأ الوسط الفني بالتعاون بينهما، «أستاذ ياسين له مدارس فنية، واتقابلنا في محطة هتحقق المعادلة المستحيلة، والعمل بسيط ويستوعبه المواطن البسيط والطفل وصاحب التفكير تحت المتوسط سوف يستوعب العمل».

وأشار إلى أنه قام بالتصوير في مصانع الملح في منطقة الماكس بالإسكندرية، «اكتشفت أننا بنصدر الملح لكل دول العالم بأنواعه المختلفة، فيه ملح بيستخدموه في دول لإذابة التلج وأخرى خاصة بآبار البترول، وده غير ملح الطعام، ومسلسلي الجديد محطة مهمة جدا في مشواري ويارب يعجبكم»، متابعا: «السوشيال ميديا سلاح ذو حادين، الجمهور ينتظر العمل بشغف ولازم نقدم له حاجة تليق بالقناة الأهم في مصر الدي إم سي، والفن مسكن الشعوب ومهم جدا».