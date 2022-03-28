محمد رمضان يستأنف تصوير «المشوار»: «يا ترى طلبة الثانوية هيتفرجوا»

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، استئناف تصوير مسلسلة الرمضاني «المشوار» بعد نجاح حفله في السعودية.

وكتب محمد رمضان على صفحته قائلا: «بعد حفلة جدة راجع أكمل تصوير «المشوار» يا ترى طلبة ثانوية هيشوفوا التمثيلية؟!».

مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد كمال، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، أحمد سعيد عبدالغني، محسن منصور، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث حول ماهر الذي يتورط في قضية ويحاول إثبات براءته وتسانده زوجته ورد التي تقوم بدورها الفنانة دينا الشربيني.

حفل محمد رمضان في جدة

وأحيا الفنان محمد رمضان، أمس حفلا غنائيا في السعودية كامل العدد، وشهد الحفل تفاعل كبير من الجمهور السعودي مع محمد رمضان مرددين أغانيه.

وروج رمضان للحفل بنشر صورة تجمعه بأبنه عبر «إنستجرام» وعلق عليها قائلا: «أنا وابني وفريق عملي دلوقتي في طريقنا لجدة وحفلتي غداً في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف وعلمنا أطفالنا ذلك اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها واحفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر».