طرح البرومو التشويقي لمسلسل محمد رمضان «المشوار» في دراما رمضان 2022

طرحت شركة «MediaHub - سعدي جوهر» الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «المشوار»، الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل 2022، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

البرومو التشويقي لمسلسل «المشوار»

وظهر في الإعلان التشويقي مشاهد عديدة تجسد محاولة «ماهر»، الذي يؤدي دوره النجم محمد رمضان، الهروب بزوجته «ورد» وابنهما، بعد مواجهتها العديد من المشكلات، وقيام الفنان محمد عز الذي يجسد دور سائق سيارة نقل بمساعدته، بالإضافة إلى تورطه في قضية آثار، بينما يبحث عنه أحمد مجدي الذي يقوم بدور ضابط بالمسلسل.

أحداث مسلسل «المشوار»

تدور أحداث مسلسل «المشوار» حول ورد وماهر اللذان يعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة البحرية في الإسكندرية، ولكنها يعانيان من العديد من المشكلات ويحاولان حلها والتخلص منها، لذا يتورط ماهر في قضية آثار وتبحث عنه الشرطة.

أبطال مسلسل «المشوار»

مسلسل «المشوار» تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين بعد عودته إلى الدراما بعد غيابه منذ تقديمه مسلسل «أفراح القبة»، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد صفوت، الطفل محمد عزازي، وعدد آخر من الفنانين.

وأعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها البالغة في المشاركة في العمل والتعاون مع المخرج محمد ياسين، مشيرة إلى أن شخصية «ورد» تشبهها في إصرارها وقوتها، وأن حلقات المسلسل مميزة وسوف تجذب المشاهدين.

أحمد كمال: محمد ياسين البطل الحقيقي في «المشوار»

وكان الفنان أحمد كمال، قال خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، إن البطل الرئيسي في العمل هو المخرج محمد ياسين الذي ينقل الأحداث عبر مواقع تصوير مميزة، بالإضافة إلى مشاركة الفنان بيومي فؤاد بدور مختلف عن الكوميديا.