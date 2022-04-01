تامر حسني مع أولاده الثلاثة في أغنية «رمضان كريم» لأول مرة.. «فيديو»

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مقطع فيديو يجمعه بأولاده الثلاثة أثناء تسجيله أغنية «رمضان كريم».

وعلق «تامر» على مقطع الفيديو، قائلا: «أغنية رمضان كريم، كورال تالية وأمايا وآدم تامر حسني بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا».

تامر حسني: أولادي هم كورال أطفال كليب رمضان كريم

وأضاف تامر حسني: «رمضان كريم من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وإنتاج «th production» تسجيل م/ مودي منير، وكورال أطفال «ولادي».

تامر حسني يهنئ متابعيه بحلول شهر رمضان الكريم

واختتم «تامر» قائلا: «حبيت أول مرة يشاركوني في الاستوديو يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية «رمضان كريم» ورمضان كريم عليكم وكل سنة وإنتوا طيبين يا حبايب قلبي… استنوا كليب رمضان كريم».

تامر حسني يحيي فرح ابنه أصالة

وأحيا الفنان تامر حسني منذ أيام حفل زفاف الطبيبة شام الذهبي ابنة أصالة وحرص تامر على غناء مجموعة من أغانيه خلال الحفل.