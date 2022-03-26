أول تعليق من «تعليم الجيزة» بشأن تعدي أولياء أمور على مدرسة دولية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور تفيد باعتداء عدد من أولياء الأمور على إحدى المدارس الدولية التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، بعد أن منعت الطلاب من الدخول نظراً لتأخرهم عن مواعيد الحضور الرسمية.

وكشف أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، تفاصيل الواقعة، قائلًا: «الطلاب اعتادوا على التأخير عن مواعيد الحضور الرسمية للمدرسة، لذلك اتخذت المدرسة قرارًا بعدم دخولهم في حال تأخرهم مرة أخرى».

«سلومة»: أخذنا تعهدات على أولياء الأمور بالالتزام بمواعيد المدرسة

وأضاف «سلومة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أولياء أمور الطلاب اقتحموا المدرسة بعد أن مُنع الطلاب من الدخول، وهذا مخالف تمامًا لقواعد العملية التعليمية، مؤكدًا أن المدرسة منعت دخول الطلاب لتأخرهم عن المواعيد الرسمية للحضور، وهو ما يؤثر على الطلاب المنضبطين في عمليات الشرح والأنشطة.

وأوضح أشرف سلومة، أن المدرسة نبهت على الطلاب أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالحضور في المواعيد الرسمية، من أجل تحقيق الانضباط المدرسي، وشرح المناهج الدراسية وفق خطة توزيع المقررات الدراسية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأكد مدير المديرية، أنه جرى أخذ تعهدات على أولياء الأمور بعدم تكرار الواقعة والتزام أبنائهم بالحضور في مواعيد الدراسة، لافتًا إلى أن الدراسة في جميع مدارس المديرية تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

المدارس حرصت على تدريب الطلاب على أسئلة الامتحانات

ونوه بأنه جرى التنبيه على جميع مديري الإدارات التعليمية، بضرورة متابعة سير العملية التعليمية في المدارس والإلتزام الكامل بشرح المقررات الدراسية وفق خطة توزيعها المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتحقيق الانضباط المدرسي، موضحًا أن المدارس حرصت على تدريب الطلاب على أسئلة الامتحانات التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.