زلزال يضرب جزر لويالتي.. وانفجار بموقع خاص للبتروكيماويات في إيران

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها الزلزال الذي ضرب جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي، دون الإعلان عن وقوع خسائر بشرية، فيما شهدت إيران، حريقا شب في المواقع الخاصة للبتروكيماويات جنوب غربي البلاد.

وفي لبنان، لقت امرأة مصرعها وأصيب 4 لبنانيين خلال تبادل لإطلاق نار بين أحد تجار الأسلحة والمخدرات وقوة من مخابرات الجيش اللبناني.

«هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية: الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، وقالت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع عند الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش «09:50 مساءا بتوقيت القاهرة»، على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 314.5 كيلومتر شمال غرب بلدة تدين في جزر لويالتي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إيران، أعلنت وسائل إعلام محلية، وقوع انفجار في مدينة «معشور» الواقعة جنوب غربي البلاد، وقالت قناة «إيران إنترناشيونال» عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن حريقا اندلع في أحد المواقع الخاصة للبتروكيماويات.

إرسال قوات الإطفاء والطوارئ إلى مكان الحريق

وأشارت القناة الإيرانية، إلى إرسال قوات الإطفاء والطوارئ إلى مكان الحادث، فيما لم يعرف على الفور سبب هذا الانفجار.

وفي لبنان، لقت امرأة مصرعها وأصيب 4 لبنانيين بينهم عسكري خلال تبادل لإطلاق نار بين أحد تجار الأسلحة والمخدرات وقوة من مخابرات الجيش اللبناني، في سهل «طليا- البقاع»، وأشارت «قيادة الجيش مديرية التوجيه»، في بيان، إلى إلقاء القبض على 3 أشخاص خلال العملية، كما تم ضبط أسلحة وذخائر حربية.

وفي الأردن، أتلفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمس الخميس، 50 طنا من المواد الغذائية المخالفة خلال أسبوع.

حظر تجوال في «كولمبو» على خلفية مظاهرة خارج منزل رئيس البلاد

وفي سريلانكا، فرضت السلطات في العاصمة «كولمبو»، حظر تجوال، مساء أمس الخميس، بعد تحولت مظاهرة خارج منزل رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا إلى أعمال عنف مع إطلاق الشرطة الرصاص في محاولة لاحتواء المظاهرة التي ضمت مئات الأشخاص حاولوا اقتحام المنزل.

وطالب المتظاهرون، باستقالة راجاباكسا، على خلفية أزمة الطوابير التي لا نهاية لها في محطات البنزين وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد، كما تسبب النقص الشديد في العملة الأجنبية، في عجز البلاد عن استيراد السلع الحيوية، ما تسبب في نقص حاد سواء في الأدوية وفي مواد البناء مثل الإسمنت.

وأشار شهود عيان، إلى إصابة شخص واحد على الأقل أصيب بجروح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.