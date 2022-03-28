لحظة اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد «فيديو»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من مقاطع الفيديو المختلفة، التي توثق اندلاع حريق في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد اليوم، والمعروف باسم « تي 2».

حريق في مطار الكويت الجديد



مبنى المطار T2 قيد الإنشاء

وجاري التعامل معه من قبل

فرق الإطفاء وتم اطفاء الحريق ولله الحمد pic.twitter.com/JWccPoLUfu — حقل الدره المطيرى (@bohammad_q) March 28, 2022

وظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، وجود حريق في أحد مباني مشروع مطار الكويت الدولي، والذي تسبب في تصاعد أدخنة سوداء، وسط محاولات عدة لإخماد النيران.

وأصدرت السلطات الكويتية، بيانا صحفيا، تعليقاً على حادث اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية، أحمد سعد الصالح، إنّ قوة الإطفاء العام تتعامل مع الحريق، محاولة إخماده.

وحول تأثير اندلاع حريق في مشروع مطار الكويت الدولي الجديد على انتظام الرحلات الجوية، أكّدت هيئة الطيران المدني الكويتية، انتظام حركة الملاحة في مطار الكويت بشكل طبيعي، لافتة إلى أنها لم تتأثر بالحريق.

تتابع الحرائق في المشروعات الكبرى لا تفسير له إلا تقصير في الحماية أو تفريط في الالتزام بالتسليم ، إلى متى تحترق أموالنا وقلوبنا على وطن غابت عنه حكومته وغيب فيه مجلس أمته .#حريق_مطار_الكويت_الجديد pic.twitter.com/gmChtxZGrX — عمار محمد العجمي (@Alajmi_Ammar_) March 28, 2022

وفي سياق متصل، كشف وزير الأشغال الكويتي، علي الموسى، قيام الحكومة بشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على أسباب اندلاع حريق مشروع مطار الكويت الجديد.