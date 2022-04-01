«شعراوي»: 191 مليون جنيه حجم استثمارات تطوير منظومة المخلفات بسوهاج

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات، وأشار التقرير إلى تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام إلي محافظة سوهاج بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه وذلك في إطار العقود الموقعة بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحصول على رضا المواطنين.

تدوير المخلفات بدار السلام

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام يعد المصنع الثاني الذي يتم تسليمه للمحافظات ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة وذلك بعد تسليم مصنع سندوب لمحافظة الدقهلية والذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات الألمانية والهولندية بطاقة تصميميه 1200 طن/ يوم وبإجمالي تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية جاري الانتهاء من إنشاء مصنعين جديدين لتدوير ومعالجة المخلفات في مدينتي ميت غمر والمنزلة بتكلفة حوالى 225 مليون جنيه، كما أنه جاري الانتهاء من إجراءات تسليم مصنعين جديدين للمخلفات بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وتونة الجبل بالمنيا.

إنتاج الوقود البديل

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير إلى أن مصنع تدوير المخلفات بدار السلام في سوهاج المقام علي مساحة 10 أفدنة ومعد لاستقبال المخلفات الصلبة البلدية ويعمل بطاقة تصميمية 20 طن/ساعة مقسم الى خط الفرز وإنتاج الوقود البديل وخط إنتاج السماد الناعم بالإضافة الى المعدات المتحركة، مشيراً إلي أن المصنع تم تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة اللازمة من بينها (حفار بكباش ماركة دوسان ولودر تلسكوبي ماركة بوب كات و جرار ماركة بيلاروس وماكينة تقليب السماد ماركة سكارب وشاحنة مقطورة ماركة ماز ومقطورة الرش والترطيب ومكبس المعادن ومكبس الورق والقماش ومقطورة 6:4 طن صندوق قلاب ، كما يتكون المصنع من المنشآت التي تشمل ( مبنى الإدارة والعمال - غرفة الحارس - غرفة الميزان –غرفة المحول - غرفة المولد - ورشة الصيانة - مظلة السيارات – مظلة المعدات - مظلة الخط الميكانيكي) والمصنع بالكامل محاط بسور خرساني.

11 محطة وسيطة متحركة

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن محافظة سوهاج شهدت تسليم المدفن الصحي بمدينة دار السلام بتكلفة 20.5 مليون جنيه، كما سيتم توريد عدد 11 محطة وسيطة متحركة بمدن (جهينة – المراغة - غرب سوهاج - شرق سوهاج – ساقلتة - جرجا – البلينا – طما – طهطا – المنشأة - أخميم) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات نحو 81 مليون جنيه، مضيفاً أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج تبلغ حوالي 191.5 مليون جنيه.

487 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطات

كما أشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة 15 محطة وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات بإجمالي تكلفة تبلغ 487 مليون جنيه وتم تسليمها للمحافظات وجارى استكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالي تكلفة 251 مليون جنيه، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد عدد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالي تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالى 10 محطات بإجمالي تكلفة 109 مليون جنيه وجارى العمل على استكمال توريد عدد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالي تكلفة 434 مليون جنيه.

وفيما يخص إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات، أشار التقرير إلى أنه سيتم إنشاء عدد 62 خط جديد بتكنولوجيا هولندية وألمانية وإنجليزية وكورية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بمختلف محافظات الجمهورية .

وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الآمنة، أشار التقرير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 52 مدفنا صحيا آمنا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، حيث تم تصميم وتنفيذ عدد 18 مدفنا صحيا آمنا بإجمالي تكلفة بلغت نحو 700 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقي المدافن الصحية بإجمالي تكلفة 500 مليون جنيه .

وفي السياق ذاته أعلن وزير التنمية المحلية عن تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينتي العريش وبئر العبد إلي محافظة شمال سيناء للمساعدة في نقل التولد اليومي من المدينتين وذلك بتكلفة بلغت 6 مليون جنيه ، وتضمنت المعدات عدد (2) سيارة ماركة مرسيدس طراز مجهزة برافعة خطافية وعدد (4) حاوية قمامة سعة 24م3.

تدريب السائقين

وأوضح شعراوي أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأضاف أنه يتم حالياً إنشاء مدفنين صحيين بمدينتي العريش وبئر العبد بتكلفة 41 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الأمن من المخلفات بتلك المدن.