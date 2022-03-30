15 إجراء من «التنمية المحلية» لاستقبال شهر رمضان

بعد إعلان معهد البحوث الفلكية أن بدء شهر رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل، أقرت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات لاستقبال الشهر الكريم وأرسلت عددا من الضوابط والتعليمات للمحافظات لضبط الأداء خلال الشهر الكريم، ومن تلك القرارات بناء على توجيهات مجلس الوزراء لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

مواعيد غلق المحال

- الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي والمولات، حيث تحدد غلقها يوميا في الثانية صباحا طوال أيام الشهر الكريم وإجازة عيد الفطر.

- على المحافظات الالتزام بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خلال الشهر المبارك.

ضوابط موائد الرحمن

- التزام الإجراءات المتبعة بشأن موائد الرحمن خلال رمضان، ومن يرغب فى إقامة مائدة إفطار وجب عليه الحصول على تصريح من الحى وعدم إقامة مائدة فى الشوارع الرئيسية والمياديين لعدم إعاقة حركة المرور .

رفع درجة الاستعداد

- مطالبة المحافظات برفع درجة الاستعداد داخل القطاعات والهيئات الخدمية على مدار 24 ساعة يومياً من أجل خدمة افضل للمواطن وان تكون كل المرافق جاهزة .

- التنسيق مع التموين والجهات المختصة بتسيير حملات مستمرة للرقابة على الأسواق والمحلات ومواجهة اى زيادة غير مبررة فى الأسعار.

- التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة .

- التوسع فى إقامة معارض السلع والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بكل الأحياء والمدن والقرى لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

-التنسيق بين غرف عمليات الوزارة مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة توافر كل السلع الغذائية للمواطنين فى كافة المدن والقرى

- تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات الأخرى والمرور على الأسواق والمحال التجارية

- تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها.

- التأكد من الالتزام بأسعار السلع ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

- تكثيف أعمال النظافة وإزالة اى تراكمات اولا بأول وازالة الاشغالات خاصة حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات

- التأكيد على الحصول على تصريح بشأن إقامة موائد الرحمن ونظافة الموقع وعدم شغل الطريق واتباع إجراءات مواجهة كورونا .

التواجد الميدانى

- التشديد على جميع مديرى المديريات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمتابعة الالتزام بالاجراءات المتبعة والتواجد الميداني للتفاعل وخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم.

- تلقى شكاوى المواطنين بشأن الخدمات والسلع خلال مبادرة صوتك مسموع ورقم الخط الساخن : "15330" والأبلاغ عن اى تجاوزات أو مخالفات لضبط الأداء خلال الشهر الكريم.

- منع اى محاولات احتكار داخل الأسواق والتجار .