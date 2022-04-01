مواعيد تسليم التجمعات التنموية في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة إن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022 بلغت 85%، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يسعى للانتهاء من الخطة عقب عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه لا بد من الانتهاء من الأعمال المطلوبة في التوقيتات المحددة، من أجل التفكير في خطة العام القادم خاصة أن مدينة شرم الشيخ جري توفير اعتمادات إضافية خاصة بمؤتمر التغيرات المناخية المقرر عقده نوفمبر المقبل.

تسليم التجمعات التنموية

أعلن اللواء خالد فودة خلال الاجتماع الذي عقده أمس بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات، مديري الإدارات والمديريات عن خطة لبدء تسليم التجمعات التنموية في المحافظة بعد إعلان جهاز تنمية سيناء اسماء المستحقين، مشيرا إلي أن جنوب سيناء تضم 7 تجمعات في طور سيناء بينها تجمعين في «أسيلا وعريق»، وآخر بمنطقة سهل القاع، وسانت كاترين، أما مدينة رأس سدر فاستخوذت على نصيب الأسد بأربعة تجمعات في «السحيمي وأبوجعدة والريينة والنهايات».

وقال إنه جرى عقد اجتماع مع إدارة الاستثمار بالمحافظة لتحديد توقيتات الاستلام الابتدائي التجمعات التنموية وهي مشروع رئاسي، موضحا أنه جري عقد اجتماعات برئاسة اللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة، وحضور المديريات المعنية موارد مائية، كهرباء، مياه وصرف صحي، الأشغال العسكرية، إدارة المياه، مجالس المدن المعنية، الاوقاف، الشباب والرياضة، التموين، الإسكان.

أضاف أنه جري تحديد مواعيد الاستلام الابتدائي للتجمعات في وادي سعال بكاترين التسليم يوم 21 أبريل، أما تجمعات الحمي، والسحيمي برأس سدر سوف تسلم يوم 20 مايو، تجمعي ووادي اسلا وعريق بطور سيناء جري تحديد يوم 5 يونيو من العام الجاري للتسليم.

توريد القمح

أكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة سبقت كل المحافظات في مجال حصاد محصول القمح، حيث جري حصاد المحصول بمعظم الأراضي بجنوب سيناء خلال شهر مارس، وقال إن المحصول سوف يجري توريدها إلي الشونة المخصصة للتجميع في مدينة رأس سدر حتي لا يتحمل المواطن اي مصاريف للنقل.

وتابع أن توريد القمح سوف يبدا اليوم الجمعة إلي المطحن بطور سيناء بالسعر الذي حددته الدولة والذي يلبي رغبة المزارع، موضحا أن محصول القمح تصلح زراعته في ارض المحافظة وأصناف يحتاجها السوق المصري، جدير بالذكر أن المساحة المنزرعة قمحا هذا العام 560 فدانا.