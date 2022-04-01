رئيس القابضة للصوامع: 400 موقع لاستلام محصول القمح من المزارعين

قال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنّ الوزارة تبدأ استعدادات موسم الحصاد وتوريد القمح اعتبارا من شهر فبراير، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا لتسويق الأقماح المحلية تختص بوضع ضوابط استلام المحصول من المزارعين والتجار والموردين والشركات الاستثمارية التي تزرع في الصحراء والمشروعات المختلفة مثل توشكى وشرق العوينات.

أكثر من 400 موقع لاستلام محصول القمح

وأضاف «هاشم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ اللجنة تجهز المواقع التي تصلح للاستلام، وفي هذا الموسم جهزنا أكثر من 400 موقع لاستلام المحصول، بعد توقعات بزيادة كبيرة في نسب التوريد، بواقع 6 ملايين طن كحد أقصى، مقارنة بــ3.5 ملايين طن كل عام، موضحًا أن المشروع القومي للصوامع وفر على الدولة ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا بسبب توفير الهدر من المحصول.

الدولة المصرية جاهزة لتخزين 6 ملايين طن قمح

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن الدولة المصرية جاهزة لتخزين 6 ملايين طن، مؤكدًا أن صوامع القمح تحافظ على المخزون مقارنة بالوضع قبل عام 2014، حيث كانت الصوامع تستقبل 1.2 مليون طن سنويا فقط، ومع إطلاق المشروع القومي للصوامع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغت سعة التخزين في الصوامع 4 ملايين طن: «ما تحقق في 7 سنوات يوازي 3 أضعاف ما تم تقديمه على مدار سنوات طويلة».

وأردف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن الصوامع تحافظ على محصول القمح من الإصابة والأتربة، لافتًا إلى أن الشون المطورة تستهدف التجميع، لا التخزين، لتقريب المسافة على المزارعين، إذ أن بعضها تبعد عن الصوامع بمسافات كبيرة، لذلك يتم توريد القمح في نقاط توريد، وبعدها تُنقل إلى الصوامع.