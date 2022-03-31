«زراعة الشرقية»: موسم حصاد القمح هذا العام سيكون استثنائيا (فيديو)

قال الدكتور محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إنّ موسم حصاد القمح هذا العام سيكون استثنائيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت تعتمد الدولة المصرية على جزء كبير من وارداتها على البلدين.

وأضاف خليفة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد، أنّ الشرقية أكبر محافظات الجمهورية التي تزرع القمح، مشيرًا إلى أنّ إجمالي المساحات المنزرعة في مصر تبلغ 3.6 مليون فدان، منها 423 ألف فدان للشرقية، بواقع 11.6% من إجمالي زراعة القمح في مصر.

زراعة القمح في المحافظة تمثل 48.5% من إجمالي المساحات المنزرعة

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، أنّ زراعة القمح في المحافظة تمثل 48.5% من إجمالي المساحات المنزرعة، ويتوقع أن تحقق إنتاجية تقدر بنحو 761 ألف طن، حيث استهدفت المحافظة التسهيل على المزارع وتلافي ما كان يحدث في السنوات السابقة من سلبيات، حيث كان يشكو المزارع بتأخير الحصول على مستحقاته المالية، إضافة إلى الزحام في طوابير أمام الشون، وبالتالي عملت المحافظة على زيادة مساحات التخزين والإنتاج.

53 شونة في صومعة

وأشار إلى أنّ المحافظة لديها 53 شونة في صومعة على مستوى المحافظة مقسمة وفقا للمراكز، ومعدل المساحات المنزرعة في كل مركز لمجابهة توريدات المزارعين وتقريب المسافة لهم وإزالة أي معوقات، لافتًا إلى أنّ قيادات الوزارة في اجتماعات مستمرة مع وزير الزراعة ومحافظ الشرقية بخصوص الاستعداد لموسم الحصاد، حيث جرى اتخاذ عدة قرارات، مفادها التسهيل على المزارعين.