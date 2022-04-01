«الصحة» تحسم الجدل بشأن صيام السيدات الحوامل في رمضان: «وفقا للتحاليل»

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن لها مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة حول صيام المرأة الحامل في شهر رمضان، جاء ذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان والتخوفات لدى بعض السيدات من عملية الصيام، وقدمت وزارة الصحة والسكان روشتة غذائية ووقائية لتعامل السيدات الحوامل مع شهر رمضان الكريم.

على السيدات الحوامل قبل الصيام العودة للطبيب المختص

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، على السيدات الحوامل قبل اتخاذ خطوة الصيام العودة إلى الطبيب المشرف على حملها أو زيارة أقرب وحدة صحية ويتم تشخيص وضعها ثم بعد ذلك وفقا للتحاليل يتم اتخاذ القرار بالموافقة على الصيام من عدمه.

وتابعت الوزارة في تقريرها في حالة إن كان الحمل طبيعيا ولا تعاني السيدة الحامل من أي أعراض أو مشاكل كإصابتها بالسكر أو أمراض قلب أو تعاني من الكلى المصاحبة للحمل يتم اتخاذ الحذر في صيامها، لافتة إلى أنه لن يتم إجبار السيدات الحوامل على الصيام ولكن في حال رغبتها بالصيام وشعرت بالعطش على الفور عليها بشرب المياه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان يمكن أن تتجنب السيدات الحوامل العطش وتعويض احتياجها للمياه من خلال الإكثار من شرب المياه والعصائر من بعد أذان المغرب وحتى وقت السحور، لافتة إلى طول ساعات الصيام يمكن أن يؤثر على السيدات الحوامل لذلك قرار الصيام يعود إلى الطبيب المشرف على الحالة فقط.

السيدات الحوامل ولقاحات كورونا

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان السيدات الحوامل بضرورة الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار الفيروس، مؤكدة فعالية اللقاحات ومأمومنيتها، وحماية الأجنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا بعد الولادة واكتسابهم المناعة ضد الفيروس، وطالبت الوزارة من السيدات الحوامل الحذر والاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بكورونا وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.