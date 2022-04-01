اليوم.. بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي في رمضان 2022

يبدأ اليوم تطبيق العمل بمواعيد فتح وغلق المحال فى شهر رمضان 2022 وفق قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رقم 151 لسنة 2022، على أن تكون مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال الشهر الكريم وإجازة عيد الفطر يوميا في الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة الدليفرى وتوصيل الطلبات على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات والتزام الورش داخل الكتل السكنية بالغلق يوميا في العاشرة مساء عدا محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق.

أنشطة مستثناه

وأشار قرار وزارة التنمية المحلية إلى استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق مثل البقالة والسوبر ماركت والمخابز حيث تعمل على مدار 24 ساعة ومراعاة الأنشطة الليلية للمحال مثل محلات الفاكهة والخضار ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

المواعيد مستمرة حتى نهاية إجازة العيد

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تطبق كل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء ومنها مواعيد عمل المحال في رمضان لضبط الأداء وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم ارسال مواعيد المحلات للمحافظات لبدء تطبيقها بداية من اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل لتتوافق مع شهر رمضان وتستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

إجراءات احترازية

وأشار إلى أن مواعيد المحلات والمقاهي والمطاعم تهدف إلى تنظيم العمل وترشيد استهلاك الطاقة وعدم إزعاج السكان والسماح لشركات النظافة بتطهير وتجميل الشوارع والميادين والقيام بالجمع السكنى والتجاري خلال الفترة المسائية، مشيرا إلى قيام المحافظات بتسيير لجان متابعة من الوحدات المحلية للتأكد من التزام المحلات بمواعيد الغلق مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين .