نجوم الفن لـ تامر حسني بعد الغناء بصحبة طفلتيه: مفيش هفوة

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان تامر حسني بالأغنية الجديدة التي تحمل اسم «رمضان كريم»، وإبداء إعجابهم بطفلتيه تاليا وأمايا، بعد ظهورهما بصحبته في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، داخل أحد الاستديوهات أثناء تسجيل الأغنية.

الطفلتان يدخلان استديو لأول مرة

وأبدى الفنان دياب إعجابه بصوت تاليا وأمايا تامر حسني، حيث كتب قائلًا: «ما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويفرحك بيهم يا حبيبي».

وكتبت الفنانة هنا الزاهد: «ربنا يحفظهم ما شاء الله»، واكتفى الفنان أحمد السعدني، ورنا رئيس بوضع عدد من القلوب الحمراء في تعليقاتهم.

وقالت الفنانة أمينة: «التراكات إيه بسم الله ما شاء الله متسنكة ولا هفوة، ربنا يباركلك فيهم ورمضان كريم»، وكتبت الفنانة لقاء سويدان: «ربنا يبارك فيهم ويحفظهم».

انتظرو كليب أغنية رمضان كريم

وكان الفنان تامر حسني، قد نشر مقطع فيديو بصحبة طفلتيه تاليا وأمايا، خلال قيامهما بغناء أغنية رمضان كريم، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت الطفلتان باعتبارهما كورال، ويضعان سماعات الأذن، وذلك داخل أحد الاستديوهات، وتعد المرة الأولى التي يصطحب فيها ابنتيه خلال تسجيل إحدى أغانيه.

وعلقً تامر حسني على مقطع الفيديو بقوله «كورال تاليا وأمايا وآدم تامرحسني، بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا».

وأشار إلى أن أغنية رمضان كريم التي أدتها تاليا وأمايا، من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، إنتاج th production، تسجيل مودي منير.

تامر حسني يشوق جمهوره للأغنية الجديدة

وأضاف تامر حسني: «كورال أطفال ولادي، حبيت أول مرة يشاركوني في الاستوديو يكون ده أول كلام و أول معنى ينطقوه أغنية رمضان كريم، رمضان كريم عليكم وكل سنة وإنتوا طيبين يا حبايب قلبي».

وشوق جمهوره ومتابعيه لكليب أغنية رمضان كريم، المقرر طرحه خلال الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع استقبال شهر رمضان، وقوله «استنوا كليب رمضان كريم».