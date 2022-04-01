بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية إلكترونيا: تستمر حتى 20 أبريل

أعلنت شركة «بتروتريد»، بدء استقبال قراءة الغاز إلكترونيًا لشهر أبريل، بدءًا من اليوم وحتى يوم 20 من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة، وتوفيرًا لوقتهم وجهدهم، وفي إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في تعميم التحوُّل الرَّقمي ليشمل كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

وتوفِّر الشركة 14 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عملاء الشركة إرسال القراءة الشهرية الخاصة بوحداتهم السكنية.

14 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية:

1 – تطبيق بتروميتر أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي إذ يقرأ التطبيق عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عداد الغاز ليجري تسجيلها مُباشرة على قاعدة البيانات بالشركة.

تدوين الأرقام بالإطارين الأسود الأحمر

ويعتمد تطبيق بتروميتر بعد تحميله على الهاتف المحمول على خطوتين لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي، الأولى، هي التقاط صورة لعداد الغاز لكل الأرقام الموجودة في العداد سواء السوداء أو الحمراء ويجري إدخال القراءة أوتوماتيكيًا بعد توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد.

والثانية، هي تدوين الأرقام داخل الإطارين الأسود والأحمر، للتأكد حتى يتم رفع كفاءة ترجمة كاميرًا الموبايل لما تلتقطه من أرقام باللغة العربية، ثم الاعتماد كلية على الكاميرا.

• يمكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية سواء العاملة بنظام أندرويد أو IOS.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال «ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد».

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – الرقم المختصر 1122 من أي هاتف محمول

12- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي هاتف محمول على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات والمصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .