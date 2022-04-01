مطار مرسي علم يستقبل 76 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يشهد مطار مرسي علم الدولي زيادة في وصول رحلات الطيران السياحية، إذ يستقبل 76 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والتشيك وبولندا ولكسمبورج، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي أن مطار مرسي علم يستقبل 76 رحلة طيران بدء من الأسبوع المقبل قادمة من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم تشهد زيادة أسبوعية تزامنًا مع بدء شهر أبريل الجاري.

استعدادات فنادق مرسي علم لاستقبال آلاف السائحين

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادات فنادق مرسي علم لإستقبال آلاف السائحين عبر 73 رحلة دولية أوربية قادمة من مطارات أوروبا بواقع 3 رحلات بلجيكية، و4 هولندية، و12 رحلة من إيطاليا، و19 رحلة من ألمانيا، و16 رحلة تشيكية، و15 رحلة بولندية، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

َوأوضح عثمان في تصريحات لـ «الوطن»، اليوم الجمعة، أن رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى فنادق مرسي علم تشهد انتعاشة سياحية وزيادة في الوصول الرحلات الألماني 4 رحلات وفي الرحلات السويسري بعدد 2 رحلة والإيطالي برحلة واحدة، لافتا إلى أن رحلات الطيران السياحية الوافدة من لكسمبورج رحلة أسبوعيا بدء من غدا السبت.