21 موقعا لاستلام القمح من المزارعين في كفر الشيخ

تنشر«الوطن» أماكن الـ21 موقعًا المخصص لاستلام محصول القمح من المزارعين في كفر الشيخ، وذلك بعدمات أعلنت مديرية التموين بالإقليم عن بدء توريد المحصول اليوم الجمعة في مختلف الشون والصوامع والهناجر، وفقًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجاءت أماكن مواقع استلام محصول القمح في كفر الشيخ كالتالي وهي: «هنجر وشونة صروة ببيلا، شونة قرية العجوزين بدسوق، وهنجر مدينة مسير، شونة بيلا، شونة مدينة بلطيم، وهنجر قرية الجرايدة في بيلا».

كما شملت مواقع استلام محصول القمح من المزارعين في كفر الشيخ، شونة أبو مندور بدسوق، وهتجر المحاصيل، وشونة قرية المثلث في الرياض، وهنجر شباس الملح بدسوق، وشونة شباس الملح، وشونة سيدي سالم.

وشملت مواقع استلام القمح، هنجر مطوبس، وهنجر مدينة الحامول، وشونة كفر الشيخ الرئيسية وصومعة ومطحن دسوق الرئيسية، وصومعة فوه، وهنجر سيدي سالم.

تشكيل لجان وغرفة عمليات لمراقبة استلام محصول القمح

وتشترك مديريتا التموين والزراعة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، في حصاد المحصول واستلامه من المزارعين.

ووفق وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، جرى تشكيل لجان لاستلام محصول القمح من المزارعين، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات لمراقبة عمليات استلام المحصول وتوريد ثمنه للمزارعين خلال 48 ساعة من بدء الاستلام وذلك تشجيعًا للمزارعين لتوريد القمح للشون والصوامع الحكومية.