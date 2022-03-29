وكيل «زراعة دمياط»: 9 شون جاهزة لاستقبال محصول القمح من المزارعين

رفعت مديرية الزراعة بدمياط حالة الطوارئ لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية مع تحفيز المزارعين من أجل توريد المحصول إلى الدولة .

أكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط : أن هناك 9 شون جاهزة لإستقبال محصول القمح من مزارعي محافظة دمياط حيث تبلغ المساحة المنزرعة هذا العام حوالي 30170 فدان بزياده حوالي 2000 فدان عن العام الماضي منهم حوالي 1020 فدان مزروع على المصاطب وهو محصول عالي الإنتاجية ويوفر في إستهلاك مياه الرى.

1901 فدان مزروع بمحصول القمح

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ان المساحة المنزرعة الحالية جاءت كالتالي1901 فدان منزرعة داخل مركز دمياط وحوالي 6984 فدان بمركز فارسكور و 2643 فدان بمركز الزرقا و 13300 فدان بمركز كفر سعد و 2700 داخل مركز كفر البطيخ وحوالي 1871 فدان بأراضي الإصلاح الزراعي بمركز كفر سعد و 771 فدان بأراضى الإصلاح الزراعي بمركز فارسكور، والمحصول في حاله جيده وذلك بسبب الالتزام بالسياسة الصنفية حيث أن الأصناف المنزرعة بالمحافظة عالية الإنتاجية مثل صنف جيزة 171 ومصر 3 وسدس 14 .

أماكن الشون التسعة

وأشار وكيل وزارة الزراعة بدمياط : إلى أن الشون التسعة الجاهزة للإستقبال القمح الذى سيتم توريده هي شون البنك الزراعي بكل من فارسكور والزرقا والسرو وكفر سعد والتوفيقيه والسلام بمساحه تخزينيه لكل واحدة منهم بحوالي 2560 طن بالإضافة إلى شونه مضرب الزرقا بسعة تخزينية حوالى 8000 طن وشونة مطحن السنانية بطاقة تخزينية حوالى 8000 طن وشونه مطحن السيالة بطاقة تخزينية حوالى 2700 طن، وقد تم تشكيل اللجان المتواجدة بالتوريد بوجود مندوب في كل شونه وهناك متابعه مستمرة على مدار اليوم خاصة وان هناك تواصل مع المزارعين وقبل البدء في الحصاد من أجل توريد القمح للشون وعدم بيعها للتجار ومتوقع زياده إنتاجية الفدان هذا العام ليصل من حوالي 18 إلى 20 أردب للفدان الواحد.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بدمياط إنه قام بالمرور على شون تخزين الأقماح المحلية بنواحي المحافظة وذلك لمتابعة الإستعدادات لاستقبال موسم التوريد مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتيسير على المزارعين خلال أعمال التوريد وإزالة كافة المعوقات والعراقيل.